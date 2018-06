LIVE: Ciman naar huis, Kompany lijkt op tijd fit

Kijkcijfers

Portugal-Spanje is gisteravond in Nederland gevolgd door ruim 2 miljoen kijkers (2.019.000). De wedstrijd, waarin Cristiano Ronaldo drie keer scoorde voor de Portugezen, eindigde in een 3-3-gelijkspel. Naar Marokko-Iran keken eerder op de avond een miljoen mensen minder (1.063.000). Door een eigen doelpunt in blessuretijd verloren de Marokkanen met 0-1.



Ook al doet Oranje niet mee aan het WK, Nederland lijkt toch warm te lopen voor het toernooi. In de daglijst van de Stichting KijkOnderzoek (SKO) staat Portugal-Spanje op de eerste plaats, Marokko-Iran op de derde plek en Studio Rusland ertussenin op twee (1.088.000 kijkers). Naar de voorbeschouwing, eveneens op NPO 1, keken 510.000 mensen. RTL 4 trok met VI Oranje blijft thuis 614.000 tv-kijkers.



De openingsceremonie van het WK voetbal met popzanger Robbie Williams en operazangeres Aida Garifoellina en de openingswedstrijd (Rusland-Saudi-Arabië 5-0) zijn donderdag gezien door een miljoen Nederlandse tv-kijkers.