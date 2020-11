LIVE | Clubs houden minuut stilte voor training, Jordi Cruijff: ‘Maradona boven in goed gezelschap’

Maat vol voor Griezmann: ‘Ik word gebruikt als speelbal’

24 november Opnieuw laat een speler van FC Barcelona zich horen in de media. Nadat Lionel Messi vorige week nog aangaf klaar te zijn met alle negatieve berichten aan zijn adres, uit ook Antoine Griezmann zijn frustratie. De Franse aanvaller, die nog altijd zoekende is in het Camp Nou, reageert op een uitspraak van zijn oude zaakwaarnemer en oom Eric Olhats. Hij meldde dat Griezmann lijdt onder Messi’s ‘terreurbeleid’.