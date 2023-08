LIVE Community Shield | Timber op Wembley tegenover Haaland, Aké ontbreekt bij Manchester City

Marco van Basten juicht Engels besluit tegen wangedrag spelers toe: ‘Hopelijk ook in Nederland hardere aanpak’

Wangedrag van spelers, trainers en fans wordt komend seizoen in de Engelse voetbalcompetities harder bestraft. Marco van Basten, die eerder in gesprek met deze site de noodklok luidde en een persoonlijke brief aan FIFA-baas Gianni Infantino schreef, juicht het besluit toe. Ook hoopt de oud-topspits dat de actie in Nederland navolging krijgt.