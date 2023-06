LIVE Conference League | Fiorentina maakt schade snel ongedaan in finale tegen West Ham United

De tweede editie van de UEFA Conference League komt vandaag ten einde met de finale. Fiorentina en West Ham United, dat eerder in het toernooi AZ uitschakelde, strijden om de trofee. Welke club wordt de opvolger van AS Roma? De tussenstand is 1-1. In ons liveblog blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen in Praag.