LIVE Copa del Rey | Wordt het de 20ste bekerwinst voor Real Madrid of de eerste voor Osasuna?

Bizarre ontknoping: cruciale zege Schalke 04 in 12de minuut blessure­tijd

Schalke 04 heeft in de strijd tegen degradatie uit de Bundesliga een bijzonder zwaarbevochten overwinning geboekt. De club uit Gelsenkirchen gaf in de uitwedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 tot twee keer toe een voorsprong uit handen, maar pakte diep in de blessuretijd alsnog de winst.