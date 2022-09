LIVE | De Roon, Hateboer en Koopmeiners met Atalanta op weg naar volgende overwinning

3 goals in blessuretijd Krankzin­nig slot: Antoine Griezmann laat Atlético Madrid in 101ste minuut juichen tegen FC Porto

Atlético Madrid heeft na een sensationele slotfase in de Champions League gewonnen van Porto. Het werd 2-1 in het Madrileense Wanda Metropolitano, waar het na de reguliere speeltijd nog 0-0 stond en in een gelijkspel leek te gaan eindigen. Het liep helemaal anders.

