LIVE | De Roon, Koopmeiners en Hateboer op voorsprong in Leipzig

Benfica wil net als tegen Ajax pieken en compact spelen: ‘We zullen zekerheid moeten inbouwen in de defensie’

Benfica denkt na het uitschakelen van Ajax ook Liverpool te kunnen verrassen morgen in de kwartfinales van de Champions League. Trainer Nélson Veríssimo beseft dat zijn ploeg dan in beide duels op zijn best moet presteren.

4 april