LIVE | Duitsland overklast Italië, Engeland weer in de problemen, België op voorsprong

Nations League Kane schiet Engeland vlak voor tijd naast Duitsland, Italië is Hongarije de baas

Duitsland en Engeland hebben aan een vermakelijk Nations League-duel in München allebei een punt overgehouden. Het duel in groep 3 van League A eindigde in 1-1. Italië was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Hongarije.

8 juni