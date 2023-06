LIVE EK-kwalificatie | België op voorsprong in Estland, volg hier alle tussenstanden

met video Weer pijnlijke aftocht Kevin de Bruyne in Champions Lea­gue-finale: ‘Mijn hamstring knapte’

Net als tijdens de Champions League-finale in 2021 is Kevin de Bruyne in de eindstrijd van 2023 uitgevallen met een blessure. De Belgische middenvelder van Manchester City werd na 35 minuten van het veld gehaald door klachten aan de hamstring.