Live EK voetbal | Wat kunnen de Belgen tegen titelkandidaat Frankrijk?

Duitsland profiteert van keepers­blun­der Spanje en bereikt kwartfina­les

De voetbalsters van Duitsland zijn na twee wedstrijden op het EK al zeker van een plaats in de kwartfinales. Na de simpele zege op Denemarken (4-0) werd ook de topper tegen Spanje gewonnen: 2-0. Een enorme blunder van de Spaanse keepster hielp Duitsland in het Brentford Community Stadium in Londen al na twee minuten in het zadel.

12 juli