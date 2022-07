Live EK vrouwenvoetbal | Engeland zoekt kleedkamer op met voorsprong tegen sterk gestart Zweden

Zwitsers OM in beroep tegen vrijspraak Sepp Blatter en Michel Platini

Het Zwitserse Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijspraak van voormalig voetbalbestuurders Sepp Blatter en Michel Platini. Een federale rechtbank in Zwitserland sprak de voormalig voorzitters van de wereldvoetbalbond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA eerder deze maand vrij in een corruptiezaak.

19 juli