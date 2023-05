LIVE Europa League | Nederlanders bij Bayer Leverkusen hebben wat goed te maken tegen AS Roma

Met samenvatting Frenkie de Jong voor het eerst kampioen in Spanje, maar spelers Barcelona moeten rennen voor hun leven

Frenkie de Jong is in zijn vierde seizoen in Spanje voor het eerst landskampioen geworden met FC Barcelona. De ploeg van Xavi haalde de 27ste landstitel in de clubhistorie binnen met een 2-4 overwinning bij stadgenoot RCD Espanyol, dat negende staat en nog tegen degradatie speelt. Lang duurde het feest op het veld niet, want ‘fans’ van Espanyol wilden de spelers van Barcelona aanvallen.