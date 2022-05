LIVE | Europa wacht in spanning op kraker Real-Liverpool, geen verrassingen bij ‘De Koninklijke’

Bay­ern-icoon Uli Hoeness is er klaar mee: 'Wat moeten we dan doen, spelers volstoppen met geld tot ze stikken?

Uli Hoeness, erevoorzitter van Bayern München laat in niet mis te verstane woorden van zich horen. De oud-international is niet te spreken over de gang van zaken in het huidige topvoetbal en gaat in op de transferwens van Robert Lewandowski en de eisen van Serge Gnabry.

