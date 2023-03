LIVE Europees voetbal | Kan Mark Flekken het Juventus lastig maken met Freiburg?

Roep om vertrek BBC-baas zwelt aan na ophef over Gary Lineker, iconisch tv-programma ‘uitgekleed’

De kritiek op BBC-voorzitter Richard Sharp blijft aanzwellen na de ophef die is ontstaan rondom Match of the Day-presentator Gary Lineker. Onder anderen Roger Mosey, voormalig hoofd televisienieuws van de BBC, heeft opgeroepen tot Sharps vertrek.