LIVE Europees voetbal | Wijnaldum en Karsdorp in de basis bij AS Roma

Fenomenaal record in Conference League: Gent-spits Gift Orban maakt een hattrick in drie minuten

Gift Orban heeft vanavond geschiedenis geschreven. De Nigeriaanse spits maakte in de Conference League op het veld van het Turkse Basaksehir een loepzuivere hattrick in amper 3 minuten en 24 seconden. De snelste hattrick ooit in een Europees duel.