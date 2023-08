LIVE Europese Super Cup | Manchester City wil eerste prijs van het seizoen binnenhalen tegen Sevilla

Met podcast PSV heeft geen kind aan Sturm Graz en neemt het in play-offs Champions League opnieuw op tegen Rangers

PSV heeft zich woensdagavond in Oostenrijk geplaatst voor de play-offs van de Champions League. In de returnwedstrijd van de derde voorronde werd opnieuw gewonnen van Sturm Graz: 1-3. In de play-offs wacht, net als vorig jaar, een confrontatie met Rangers FC uit Schotland.