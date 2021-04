LIVE | Frenkie de Jong als middenvelder bij Barça in Clásico tegen Real Madrid

Sam Allardyce Britse voetbal­clubs boycotten social media: ‘Heeft alleen zin als alle clubs meedoen’

16:59 Alleen een massale boycot van sociale media door alle topclubs in het betaald voetbal van Engeland heeft zin als protest tegen onlineracisme en discriminatie. Dat zegt coach Sam Allardyce van West Bromwich Albion in reactie op het besluit van de Schotse kampioen Rangers en Swansea City een week lang alle sociale media in de ban te doen. De clubs namen deze maatregel nadat meerdere spelers het slachtoffer waren van kwetsende en racistische uitingen.