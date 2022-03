LIVE | Georginio Wijnaldum in de basis bij Paris Saint-Germain

Liverpool wacht op handteke­ning Salah, Klopp in spanning: ‘Club heeft gedaan wat kan, het is aan Mo’

Liverpool heeft volgens trainer Jürgen Klopp alles gedaan wat mogelijk is om het contract van Mohamed Salah te verlengen. Het is nu aan de Egyptenaar om te beslissen of hij zijn handtekening wil zetten, aldus de Duitse trainer. ,,We moeten afwachten”, aldus Klopp. “Dat is prima, de situatie vereist geen haast.”

11 maart