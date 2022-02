LIVE | Goals Mbappé op aangeven van Messi helpen PSG aan voorsprong tegen Saint-Étienne

Schalke 04 haalt vanwege Russische invasie Gazprom per direct van shirt

GELSENKIRCHEN - Vanwege de Russische invasie in Oekraïne speelt Schalke 04 per direct niet meer met Gazprom op de borst. Dat heeft de club, waarvan de supporters een uitstekende band onderhouden met die van FC Twente, in een persmededeling laten weten.

24 februari