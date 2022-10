LIVE Gouden Bal | Putellas, Gavi en Courtois vallen in de prijzen in Parijs, Benzema grote favoriet voor Ballon d’Or

Ballon d'or-gala in ParijsIn het Théâtre du Châtelet in Parijs wordt vanavond de 66ste Ballon d’Or uitgereikt voor de beste voetballer van het seizoen 2021/2022, terwijl ook voor de vierde keer de Ballon d’Or zal worden uitgereikt aan de beste vrouwelijke voetbalster.



FC Barcelona-sterspeelster Alexia Putellas won net als vorig jaar de Gouden Bal bij de vrouwen. Bij de mannen is Karim Benzema de grote favoriet is voor zijn eerste Gouden Bal. Volg alles in ons liveblog.