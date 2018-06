LIVE: Guerrero dompelt Australië in rouw, Van Marwijk brengt Cahill

Portugal komt heel goed weg tegen Iran en treft nu Uruguay

25 juni Portugal is op bizarre wijze de koppositie in de groepsfase misgelopen. Door een interventie van de videoscheidsrechter kreeg Iran een strafschop in blessuretijd, waaruit Karim Ansarifard gelijkmaakte. En dat terwijl Iago Aspas de Spanjaarden in extra tijd naast Marokko schoot. Nu wacht voor Portugal dus Uruguay in plaats van Rusland in de achtste finales. Ook Cristiano Ronaldo kwam nog even goed weg.