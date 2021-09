LIVE | Gueye jaagt eerste de beste kans voor PSG in de kruising, City moet aan de bak

VIDEO Guardiola neemt op Stamford Bridge wraak op Tuchel

25 september In een tactisch hoogstaande kraker heeft Manchester City zich tegen Chelsea gerevancheerd voor de nederlaag in de Champions League-finale. De ploeg van Pep Guardiola, die in mei met 1-0 onderuit ging, won vanmiddag op Stamford Bridge dik verdiend van Chelsea. Gabriel Jesus bezorgde de The Blues de eerste nederlaag van het seizoen. Nathan Aké (City) en Hakim Ziyech (Chelsea) bleven negentig minuten op de bank.