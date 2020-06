LIVE | Hamburger SV scoort meteen na rust, Zivkovic debuteert in de Premier League

Italië rouwt om dood Mario Corso, ‘God’s left foot’

15:42 De Italiaanse voetbalwereld rouwt dit weekeinde om de dood van Mario Corso. De voormalig speler van Internazionale en de Italiaanse nationale ploeg overleed zaterdagochtend op 78-jarige leeftijd. Corso was één van de sterspelers van het grote Inter van trainer Helenio Herrera, dat in de jaren 60 het voetbal in de wereld domineerde.