LIVE | Harrison maakt tweede goal tegen West Ham, Fabinho zet Liverpool op voorsprong

Krantenoverzicht + video ‘Gedemoni­seer­de’ Luuk de Jong en ‘drive’ Barcelona maken het ‘galoppe­rend’ Real heel lastig

FC Barcelona heeft voor de vijfde keer op rij zijn meerdere moeten erkennen in aartsrivaal Real Madrid. In de halve finale van de Spaanse Super Cup in Riyad (Saoedi-Arabië) won De Koninklijke in een ‘monumentale klassieker’ met 3-2 van de Catalanen, die in de Spaanse kranten lof kregen voor het optreden.

13 januari