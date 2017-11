LIVE: Houdt Feyenoord ook stand in de tweede helft?

Giovanni van Bronckhorst spreekt voor de camera van Ziggo Sport over een 'mooi affiche en een mooie uitdaging', maar Feyenoord gaat volgens zijn coach niet vol voor succes in Manchester. ,,We hebben in de Champions League alles verloren en de kans dat we na de winter nog actief zijn, is klein. We moeten ook naar Groningen kijken, dus elk klein twijfelgevalletje speelt vanavond niet.''

In het Hoge Noorden speelt Feyenoord komend weekeinde in de eredivisie.