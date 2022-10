LIVE | Inter met Denzel Dumfries leidt tegen Sassuolo, Erling Haaland vervolgt doelpuntenjacht

Erik ten Hag liet Cristiano Ronaldo niet invallen ‘uit respect voor zijn grote carrière’

Erik ten Hag vindt dat zijn ploeg in de Manchester Derby geen moment uitstraalde te geloven in een goed resultaat. ,,Het verbaast me dat we niet meer hebben gebracht. Ik heb een ander team gezien dan de afgelopen weken, met een andere instelling en minder strijd leverend”, zo reageerde de trainer van Manchester United na de pijnlijke 6-3 nederlaag in het Etihad Stadium.

3 oktober