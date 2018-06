LIVE: Iran bij stunt tegen Portugal naar achtste finales

Portugal en Iran speelden in 2006 al eens tegen elkaar op het WK in Duitsland. Portugal won toen in Stuttgart met 2-0 door goals van Deco en Cristiano Ronaldo.



Voor de destijds 21-jarige Ronaldo was het zijn eerste doelpunt op een WK. Ronaldo scoorde in totaal drie keer op zijn eerste drie WK's, maar staat dit toernooi al op vier. Harry Kane is voorlopig topscorer met vijf goals na drie duels.