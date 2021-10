LIVE | Juventus zonder De Ligt op voorsprong tegen Mourinho en Karsdorp

Doelman heeft dag later nog steeds last van zijn gehoor na bizar einde bij Luik - OHL

14:35 Standard Luik - Oud-Heverlee Leuven werd een wedstrijd waarover nog lang wordt nagepraat. Zo lag het treffen in de Belgische competitie zeven(!) minuten stil omdat de VAR twijfelde over een buitenspelgeval, scoorde OHL twee keer in blessuretijd (2-2) en liep de doelman van de bezoekers gehoorschade op door vuurwerk.