LIVE: Kansen voor Barcelona, Sporting wacht af

Beide ploegen kwamen elkaar eerder tegen in de groepsfase van de Champions League. Dat was in het seizoen 2008-2009. Barcelona beide duels. Thuis werd het met 3-1 en uit werd het zelfs 5-2 voor de Spanjaarden. Thierry Henry (14'), Gerard Piqué (17'), Lionel Messi (49'), Marco Caneira (own goal, 67') en Bojan (73', penalty) scoorden voor Barca in Lissabon. Sporting-doelman Rui Patrício ging met rood van het veld.