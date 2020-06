LIVE | Kjaer zit De Ligt dwars op gevaarlijke plek

Samenvatting Getafe laat zich in slotfase verrassen door Granada

22:36 Getafe heeft in La Liga dure punten verspeeld in de strijd om een rechtstreeks ticket voor de Champions League. De ploeg stond lang met 1-0 voor in en tegen Granada, maar liet zich in de laatste 20 minuten alsnog overrompelen en verloor met 2-1.