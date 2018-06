LIVE: Kuipers fluit Egypte - Uruguay, Marokko keert na twintig jaar terug op WK

De kop is eraf in Rusland. Het gastland barstte niet bepaald van vertrouwen in aanloop naar het WK in eigen land, maar een zeer pover Saoedi-Arabië werd gisteren compleet overlopen: 5-0. Heeft u de openingswedstrijd gemist?



