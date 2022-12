LIVE La Liga | Barcelona domineert in de felle stadsderby, Marcos Alonso kopt raak

Bij herstart La Liga stuiten Frenkie de Jong en Memphis Depay met FC Barcelona meteen op veelbespro­ken Mateu Lahoz

Op 9 december stapten Frenkie de Jong en Memphis Depay met het stoom uit hun oren van het veld in het Lusail Stadium in Qatar. Nederland had net de strafschoppenserie verloren van Argentinië na een zinderende avond met een negatieve hoofdrol voor de Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz. Zaterdag, oudejaarsdag, hervat het Oranje-duo bij FC Barcelona het La Liga-seizoen in de derby tegen Espanyol. Arbiter? Antonio Mateu Lahoz.

27 december