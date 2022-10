LIVE La Liga | FC Barcelona gaat bij Mallorca voor zesde competitiezege op rij

FC Barcelona won al vijf wedstrijden op rij in La Liga. Vanavond gaat de ploeg van trainer Xavi op bezoek bij Mallorca. Barça neemt bij een zege (in ieder geval voor even) de koppositie over van Real Madrid, dat morgen in actie komt tegen Osasuna. De thuisploeg staat in de middenmoot van de ranglijst. De aftrap is om 21.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.