LIVE La Liga | Frenkie de Jong in basis bij titelverdediger FC Barcelona tegen Getafe

Hoe verliepen de onderlinge duels vorig seizoen?

De wedstrijden tussen FC Barcelona en Getafe vorig seizoen stonden niet bol van het spektakel. Op 22 januari won Barça in eigen huis (toen nog Camp Nou, maar vanwege een verbouwing dit seizoen het olympisch stadion) met 1-0 door een goal van Pedri in de 35ste minuut.



Op 16 april was het duel in Getafe. Het werd 0-0. In beide wedstrijden kwam Frenkie de Jong overigens niet in actie. In het uitduel was de Oranje-international geblesseerd, in de thuiswedstrijd bleef hij op de bank.