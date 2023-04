LIVE La Liga | Lewandowski opent de score namens FC Barcelona op bezoek bij Elche

Met samenvatting PS­V-aanvaller Johan Bakayoko in de wolken met assist bij Bel­gië-de­buut: ‘Ik kende de grote sterren niet’

België is onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco de EK-kwalificatie begonnen met een ruime overwinning op Zweden. In de Friends Arena in Solna wonnen de Belgen dankzij drie treffers van Romelu Lukaku met 0-3.