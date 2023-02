LIVE League Cup | Manchester United met één been in finale, geen doelpunten in eerste helft

Met Samenvatting Arbiter Danny Makkelie ziet Cristiano Ronaldo met Al Nassr onderuit gaan in strijd om Saudische Supercup

Cristiano Ronaldo is met Al-Nassr uitgeschakeld in de halve finale van de Saudische Supercup. De Portugese vedette verloor met zijn ploeg met 3-1 van Al-Ittihad in Riyad.

27 januari