LIVE | Leipzig kan bij zege op Hertha naast Dortmund komen

Video Voetbal­lers en hun associa­ties met fraaie acties: van Zidane tot Bakhuys

18:06 Het is vandaag 34 jaar geleden dat Rabah Madjer wereldberoemd werd met zijn hakbal in de Europa Cup 1-finale tussen zijn club FC Porto en Bayern München. Praat je over de hakbal dan denk je aan Madjer. Welke andere voetballers worden geassocieerd met een enkele fraaie actie?