LIVE | Liverpool kan zege ruiken, tijd dringt voor City

Atlético blijft in titelrace na zege op Espanyol

19:02 Atlético Madrid is opgeklommen naar de derde plaats in de Spaanse competitie. De ploeg van coach Diego Simeone won in het eigen Wanda Metropolitano met 3-1 van Espanyol. Atlético heeft na dertien duels 24 punten, één minder dan FC Barcelona en Real Madrid, die de wedstrijd tegen elkaar nog moeten inhalen.