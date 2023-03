LIVE loting | Feyenoord en AZ in de koker voor kwartfinales, wie worden de tegenstanders?

Loting Champions League

Uiteraard weten ook de acht ploegen die in de kwartfinales van de Champions League staan wie hun tegenstander is. De loting van het miljardenbal begint om 12.00 uur en is hier te volgen via een liveblog. De kwartfinales zijn op dinsdag 11 en woensdag 12 april, de returns volgen een week later. De halve finales staan op 9, 10, 16 en 17 mei 2023 op de rol.