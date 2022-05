LIVE | Manchester City baalt: Liverpool op gelijke hoogte met Southampton

Met video Fiorentina geeft Feyenoord goede voorbeeld: AS Roma moet vrezen voor seizoen zonder Europees voetbal

AS Roma heeft het goede gevoel van de Conference League niet weten door te trekken in de Serie A. De ploeg van José Mourinho, die Feyenoord op 25 mei treft in de finale van het Europese toernooi, ging met 2-0 onderuit tegen Fiorentina.

9 mei