LIVE | Manchester City in tweede helft naast Southampton

Waarom geweldige invalbeurt Steven Bergwijn slecht nieuws is voor Ajax

Steven Bergwijn beleefde woensdag in Leicester een invalbeurt om van te dromen. De twee goals waarmee hij Tottenham Hotspur ver in blessuretijd de zege schonk (2-3), betekenden echter slecht nieuws voor Ajax. En dat terwijl de Amsterdammers in Londen al tegen flink wat struikelblokken aanliepen.

20 januari