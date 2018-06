LIVE: Marokko moet aan de bak, zorgen om Alli bij Engeland

Het WK in Rusland is in volle gang. Blijf hier op de hoogte van alle randzaken, nieuwtjes, gekke foto's en video's en social-mediaposts over de mondiale titelstrijd in Rusland.



Duels van vandaag:

• 14.00 uur: Portugal - Marokko

• 17.00 uur: Uruguay - Saoedi-Arabië

• 20.00 uur: Iran - Spanje