LIVE | Matthijs de Ligt houdt voor rust de nul in Italiaanse derby

Samenvatting Vitesse geeft voorsprong uit handen en verliest in eigen huis van Stade Rennes

1 oktober Vitesse kon lange tijd mee met het tempo van Stade Rennes, maar na meer dan negentig minuten voetbal was de nummer dertien van de Ligue 1 voor de Arnhemse club in de Conference League toch een brug te ver. De Fransen hebben coach Thomas Letsch en zijn brigade in GelreDome klinisch weggezet. Hoe boeiend de avond in GelreDome ook, de cijfers zijn kil: 1-2.