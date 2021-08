LIVE | Messi begint op de bank bij PSG, Neymar wel in de basis tegen Reims

Reddings­ope­ra­tie mislukt: Chievo Verona houdt op te bestaan

24 augustus De Italiaanse voetbalclub Chievo Verona, die tussen 2001 en 2019 bijna onafgebroken in de Serie A speelde, houdt op te bestaan. Een laatste reddingsoperatie is mislukt. ,,De club heeft ernstige financiële problemen en is er niet in geslaagd om een koper te vinden”, meldt het stadsbestuur.