LIVE | Na stopzetten competitie willen vier clubs in België promoveren

Heftige weken voor Joey Suk in Kroatië: ‘Het hele huis schudde heen en weer’

2 april Het coronavirus, de zware aardbeving en een hevige aanval van de streptokokkenbacterie. Joey Suk, oud-speler van Go Ahead Eagles en NAC Breda, beleeft een paar heftige weken in de Kroatische hoofdstad Zagreb, waar net als in de rest van Europa het dagelijks leven is plat gelegd door het om zich heen grijpende coronavirus.