LIVE | Napolitanen steken vuurwerk af, ook Memphis eert Maradona

Video's Cristiano Ronaldo goud waard voor Juventus bij rentree De Ligt

21 november Cristiano Ronaldo heeft Juventus hoogstpersoonlijk aan de drie punten geholpen in de thuiswedstrijd tegen Cagliari. De Portugese superster scoorde zowel in de 37ste als 42ste minuut en dat was genoeg voor een 2-0 overwinning.