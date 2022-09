LIVE Nations League | Italië virtueel geplaatst voor Final Four na geklungel van Hongarije

Met Kroatië en Nederland zijn twee van de vier deelnemers aan de Final Four van de Nations League, volgend jaar juni in Nederland, bekend. Vanavond voegt Hongarije of Italië zich daarbij. De twee landen treffen elkaar in een rechtstreeks duel, waarbij de Hongaren aan een punt genoeg hebben. Het duel tussen Engeland en Duitsland, tegelijkertijd in Londen, is immer beladen, maar voor de Final Four doen beide landen niet meer mee.