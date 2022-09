LIVE Nations League | Oekraïne leidt bij Armenië, vanavond Spanje en Portugal in actie

FIFA wijst ook beroep Chili af, Oranje op WK toch gewoon tegen Ecuador

Ecuador mag definitief meedoen aan het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, dat op 20 november begint. De FIFA wees vrijdag een een beroep van de Chileense voetbalbond af. Ecuador is een van de drie tegenstanders van het Nederlands elftal in de groepsfase.

16 september