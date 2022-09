LIVE Nations League | Spanje verrassend achter tegen Zwitserland, Ronaldo kan door na knal op zijn hoofd

Oud-PS­V'er Eran Zahavi weigert hotelkamer te delen met teamgenoot en vertrekt bij nationale ploeg

Eran Zahavi ontbreekt vanwege een conflict over de indeling van hotelkamers in de selectie van de Israëlische voetbalploeg voor de komende wedstrijden in de Nations League. De oud-speler van PSV, topscorer aller tijden van Israël met 33 doelpunten, denkt dat hij ook niet meer terugkeert in de nationale ploeg.

17 september