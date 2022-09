LIVE Nations League | Van Kazachstan-Belarus tot Frankrijk-Oostenrijk

Usain Bolt: ‘Door Erik ten Hag is het weer leuk om voor Manchester United te zijn’

Er is geen dag in het leven van sprintlegende Usain Bolt dat hij niet aan voetbalclub Manchester United denkt. Tijdens een kort bezoek aan Nederland spreekt hij hoopvol over de toekomst van de door Erik Ten Hag gecoachte club. ,,Als hij de spelers zou krijgen die hij wilde, wist ik dat hij voor succes zou gaan zorgen.”

